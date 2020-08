Nyck de Vries pakt z'n eerste podiumplaats in slotrace Formule E

De Vries was tevreden over zijn resultaat in de kwalificatie, waarin hij als vierde was geëindigd. Vandoorne pakte de eerste poleposition voor het team Mercedec-Benz EQ. In de race won De Vries al snel een plek, door René Rast te passeren. Het was vervolgens stuivertjewisselen tussen De Vries en Rast voor P3 en P4, maar de Fries trok aan het langste eind.

Toen opende hij de jacht op Sébastien Buemi, die tweede lag. Ook dat ging vlot. Hij moest z'n plek nog even inleveren, maar kort voor het eind van de race haalde hij Buemi opnieuw in. "Die actie was perfect", zei De Vries. "Ik zat al vaak dicht bij het podium en dan is het bijzonder bevredigend dat het in de laatste race nog lukt." De Vries kwam achter Vandoorne als tweede over de finish.