Dockinga College in Dokkum bijna weer open, maar zonder extra maatregelen

In Dokkum en omgeving staat iedereen nu op scherp, vertelt Van Lonkhuyzen. "Iedereen had altijd het idee dat het ons hier niet zou overkomen. Niet in Fryslân en al helemaal niet hier helemaal in Noord-Fryslân. Nu het coronavirus hier toch losgaat merk, ik dat iedereen ook alert is."

Maar ondanks de alertheid van de mensen, kan hij zich wel voorstellen dat er zorgen zijn bij docenten en ouders. "Ik denk dat er ook docenten zijn die, net als ik, zorgen hebben over de situatie als al die kinderen weer naar school toegaan. Ik kan me de zorg bij die ouders heel goed voorstellen, ik hoop dat we ze kunnen geruststellen door ze te laten zien hoe we de maatregelen in acht nemen."