Verhaal Friese Indiëganger na 72 jaar boven tafel

Het balletje begon voor Van der Meer te rollen toen begin dit jaar een voormalige legerkompaan van Gerrit Vis op Facebook een oproep deed. Hij wilde graag in contact komen met de nabestaanden van Vis en vertellen over de tijd in Indië. Die oproep kwam via-via bij Van der Meer. Met hulp van andere familieleden heeft ze toen stap voor stap het verhaal van Vis geconstrueerd.

Guerrillastrijd

"Hij ging in 1947 richting Nederlands-Indië. Hij moest wel, want hij had dienstplicht", vertelt Van der Meer. In november van dat jaar stapte hij op de boot naar de Indische havenstad Tandjong-Priok. Vis werd ingedeeld bij een mortierpeloton en belandde in een guerrillastrijd tegen de onafhankelijkheidsstrijders. Na ruim een jaar ging het mis.

"Hij zat met drie anderen in een pantserwagen die geraakt werd door een trekbom. De pantserwagen stortte daarna naar beneden in een ravijn. De drie anderen waren op slag dood, maar Gerrit leefde nog. Hij is eruit gehaald en overgebracht naar het noodhospitaal. Daar overleed hij later."