VIDEO: 150 jaar oude schoorsteenpijp van Oostrum gaat eraf

Door die aanpak blijft de toren wel scheef staan, maar dan is het volgens Van Seijen wel veilig. Als dat klaar is, moet er weer zeven meter bovenop komen, om het in de oude eer te herstellen.

Erfgoedcentrum

In heel Europa zijn er nog maar een paar schoorsteenpijpen als die in Oostrum. Er zijn nu plannen voor het terrein, om het voor de toekomst te behouden. "Dit wordt een recreatief erfgoedcentrum", zegt eigenaar Jan Smeding. "Met jachthaven, bed and breakfast en daarnaast allemaal kleine alternatieve bedrijfjes."

De restauratie duurt zo'n anderhalf tot twee jaar. De bouw van het erfgoedcentrum met alle bedrijven is over vijf tot tien jaar klaar, is de bedoeling.