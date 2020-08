Zorgen bij medisch lab Izore over aantal tests: "Mensen komen moe terug van vakantie"

En dan komt het griepseizoen er ook nog aan. "We zijn een laboratorium voor van alles, dus ook voor bloedonderzoeken voor mensen in het ziekenhuis bijvoorbeeld", zegt Van Elsacker. "We kunnen niet die zorg zomaar uit handen laten vallen. Het begint meer en meer te knijpen."

Veel extra werk

Want het aantal tests dat wordt gedaan, loopt snel op. Bijna exponentieel, zegt Van Elsacker. Dat zorgt voor veel extra werk bij Izore: "De monsters worden afgenomen bij de GGD, dat is al een hele logistieke operatie, maar daarachter komt het werk in de laboratoria. We moeten alles testen, zorgen dat iedereen uitslagen krijgt, het in computers komt, met datakoppelingen en steeds veranderende richtlijnen en steeds wisselende monsteraantallen."

Bij Izore hebben ze dus veel behoefte aan veel mensen, maar dat niet direct geregeld. "Het is gespecialiseerd werk. Net als op de intensive care: je hebt die mensen niet zomaar. Er zit zeker een vraag, maar we kunnen het niet zomaar oplossen."