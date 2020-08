Horeca in Heerenveen sluit de deuren eerder

Aanleiding is de groei van het aantal coronabesmettingen, ook in Fryslân. Horeca-ondernemers willen niet dan hun zaak een bron van besmettingen wordt. Daarom nemen ze nu samen maatregelen.

Met de warmte van de afgelopen weken was het druk in het centrum van Heerenveen. Mensen bleven op straat staan tot er plek was. Daarbij werd lang niet overal rekening gehouden met de anderhalve-meter-afstand-regel. Binnen is het hetzelfde verhaal, zeggen ondernemers. Ze laten daarom ook minder mensen binnen.

Na 1.00 uur in de nacht van zaterdag op zondag worden geen nieuwe mensen toegelaten in de horecazaken. Hetzelfde geldt voor de terrassen. Wie wel binnen zit voor 1.00 uur, mag tot sluitingstijd blijven zitten.