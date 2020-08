Friese assistent-scheidsrechters naar Lissabon voor kwartfinale Champions League

Diks en Steegstra assisteren scheidsrechter Danny Makkelie bij de wedstrijd in het Estádio José Alvalade. De kwartfinale van de Champions League gaat normaal gesproken over twee wedstrijden, thuis en uit. Vanwege het coronavirus is dat nu anders: alle wedstrijden in de kwartfinale en halve finale worden over een wedstrijd gespeeld.

De winnaar van Manchester City - Olympique Lyon speelt tegen de winnaar van FC Barcelona - Bayern München. Die wedstrijd is vrijdagavond.

Vorige week kwam het trio Makkelie, Diks en Steegstra ook al in actie bij de achtste finale van de Europa League tussen Bayer Leverkusen en Glasgow Rangers.