Tientallen tests op Terschelling; GGD zoekt quarantainelocaties

"De uitbraak is tot nu toe alleen op de camping. Daarom hebben wij jongeren met klachten opgeroepen op zich hier te melden. Als ze negatief zijn, kunnen ze meteen naar huis, want hun ouders zullen zich ook wel zorgen maken." Om 12.00 uur gaan de testmonsters op de snelboot naar het vasteland voor onderzoek. "Daar staat een koerier klaar die ze naar het laboratorium in Leeuwarden brengt."

In quarantaine

Mensen die positief testen, moeten eigenlijk onmiddellijk twee weken in quarantaine. Maar hoe gaat dat met de jongeren in tentjes op de camping? "In principe geldt hier hetzelfde protocol als op de andere eilanden. Dat betekent dat we hier een locatie hebben waar mensen heen kunnen als ze positief testen. We moeten bekijken of er genoeg ruimte is als de aantallen oplopen. Maar dat zien we in de loop van de dag", legt De Jong uit. Volgens hem zal dat niet op de camping zijn.

Toch stapten er donderdagochtend nog jongeren van de boot, die gewoon een plekje kregen toegewezen op de camping. "De campingeigenaar heeft gezegd hij twee weken eerder sluit, maar er komen nog jongeren van de boot die moeten kunnen overnachten. Maar zij moeten afstand houden en zich houden aan alle andere maatregelen. Dat helpt in ieder geval."