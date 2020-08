200 jongeren laten zich testen op Terschelling; 90 mensen weggestuurd

De teststraat werd donderdag in allerijl ingericht op Terschelling. In de rij staan voornamelijk jongeren. "En dat is ook de groep die we hier graag zien", zegt Marcel de Jong van GGD Fryslân. "De uitbraak is tot nu toe alleen op de camping. Daarom hebben wij jongeren met klachten opgeroepen op zich hier te melden."

Er zou donderdag tot 11.30 uur worden getest, maar dat ging langer door. Jongeren die zich na 11.30 uur lieten testen, krijgen pas vrijdag de uitslag. Om 12.00 uur gingen de testmonsters op de snelboot naar het vasteland voor onderzoek. "Daar staat een koerier klaar die ze naar het laboratorium in Leeuwarden brengt."

90 mensen weggestuurd

De GGD verwachtte donderdag 100 mensen en dacht ruim te hebben ingeslagen met 200 tests. Tegen het eind van de ochtend bleek echter dat er bijna honderd meer mensen waren die zich wilden laten testen. De GGD moest daarom 90 mensen zonder test wegsturen. Waar die mensen heen zijn gestuurd, is niet bekend. Waarschijnlijk staat het hen vrij om te gaan en staan waar zij willen en de boot naar het vasteland te pakken.

Extra afvaart en aparte vervoersstroom

Voor de groep die negatief test en naar huis wil, komt er donderdag een extra afvaart. "Als ze negatief zijn, kunnen ze meteen naar huis, want hun ouders zullen zich ook wel zorgen maken." Voor wie positief test, geldt een apart protocol. Jongeren gaan dan via een aparte vervoersstroom onder begeleiding naar de wal, waar ze thuis in isolatie kunnen. Wie geen klachten heeft, hoeft zich niet te laten testen en kan de vakantie voortzetten.

Toch nieuwe gasten

Toch stapten er donderdagochtend nog jongeren van de boot, die gewoon een plekje kregen toegewezen op de camping. "De campingeigenaar heeft gezegd hij twee weken eerder sluit, maar er komen nog jongeren van de boot die moeten kunnen overnachten. Maar zij moeten afstand houden en zich houden aan alle andere maatregelen. Dat helpt in ieder geval."