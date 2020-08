Lange rij voor net geopende coronatestlocatie op Terschelling

Bij acht jongeren die de Appelhof hebben bezocht, is inmiddels het coronavirus vastgesteld. Zij komen uit verschillende plekken in Nederland. Zij kwamen er bij thuiskomst pas achter dat ze het virus onder de leden hadden. GGD Fryslân opende daarom de teststraat in de ET-10-kerk in Midsland. Tot en met 11.30 uur kunnen jongeren met milde klachten daar terecht voor een test. Er stond 's ochtends vroeg al een flinke rij.

Ook zonder afspraak

"Bij die testlocatie is in principe iedereen welkom, ook zonder afspraak", legt verslaggever Onno Falkena, die op Terschelling is, uit. "Dus dat is heel anders dan testlocaties op het vasteland. Hij is in eerste instantie voor gasten van camping Appelhof. Maar hij is ook bedoeld voor mensen die in contact zijn geweest met gasten van de Appelhof, zoals personeel van de supermarkt in Formerum."

Daarbij kan het om een hele grote groep mensen gaan. Camping Appelhof heeft plek voor zo'n 800 gasten. "Het opmerkelijke is dat er woensdag ook weer nieuwe gasten arriveerden, terwijl toen al bekend was dat er corona was vastgesteld", bemerkt Falkena. De camping gaat in fases dicht. Donderdag en vrijdag worden er nog gasten ontvangen, maar vanaf komend weekend worden er geen nieuwe bezoekers meer toegelaten.

'Coronacluster' of zelf 'coronabrandhaard'

Hoewel iedereen zich kan laten testen, vraagt de GGD mensen alleen een afspraak te maken als zij echt corona-achtige klachten hebben. De GGD streeft er ook naar om mensen nog dezelfde dag de uitslag van hun test te geven. Normaal hanteert de gezondheidsdienst een wachttijd van maximaal 48 uur.

Falkena: "Daar hangt wel een enigszins logistiek verhaal aan, want de monsters moeten van Terschelling naar een laboratorium op het vasteland worden gebracht. Mensen die vandaag worden getest, weten dus vandaag nog waar ze aan toe zijn. En dan wordt duidelijk of er op Terschelling sprake is van een 'coronacluster' of zelfs een 'coronabrandhaard'.

Overleg

De Friese burgemeesters overleggen donderdag over hoe het verder moet, met onder andere de problemen op Terschelling en in Noardeast-Fryslân. Falkena: "De Veiligheidsregio's en burgemeesters hadden net meer ruimte en autonomie gekregen om eigen maatregels te nemen. De waarnemend burgemeester van Terschelling (Jon Hermans-Vloedbeld, red.) heeft zich daar nog niet over uitgelaten. Zij balanceert wat op een koord, want het moet nog duidelijk worden of het probleem op Terschelling breder is dan alleen camping Appelhof."