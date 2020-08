VVV-directeur Terschelling: "Ruimte zat, maar doe wel alsof je thuis bent"

Aaldering had woensdag overleg met de gemeente Terschelling over de situatie. "Als er corona wordt geconstateerd, moet je wel zorgen dat je korte lijnen houdt", legt hij uit. Hij maakt zich echter geen zorgen over de situatie. "Het feit dat corona aanwezig is, weet je. Je weet ook dat momenteel de jongeren een groep zijn onder wie veel besmettingen plaatsvinden."

Tot nu toe heeft het eiland veel geluk gehad, vindt hij. "Op het moment dat je 20.000 man op het eiland hebt, is de kans aanwezig dat iemand een besmetting met zich meebrengt." Sinds het begin van de coronacrisis zijn daarom veel maatregelen genomen op het eiland, zegt Aaldering. "Er is ook veel in communicatie geïnvesteerd."

Toeristen welkom

De toeristen bleven ook in coronatijd welkom op het eiland. "We hebben ruimte zat, maar we zeiden wel: doe alsof je thuis bent. Dus ook hier geldt: houd anderhalve meter afstand. Als iedereen zich houdt aan de maatregelen, kunnen we zorgen voor een verantwoord verblijf."

Er zijn volgens Aaldering geen toeristen geweest die het eiland onmiddellijk wilden verlaten. Wel kreeg de VVV op Terschelling telefoontjes van mensen die dachten dat het eiland op slot zou gaan. Aaldering: "Dat is natuurlijk pure onzin."