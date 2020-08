Asielzoekers in Fryslân krijgen verkoeling tijdens hittegolf

De bewoners kunnen ze even wat verkoeling zoeken. De locaties in Fryslân zijn niet allemaal geschikt voor deze zomerse temperaturen. Bijvoorbeeld in Balk zitten de asielzoekers in barakken en daarin loopt de temperatuur sterk op, maar ook in Drachten is het lastig om de warmte buiten te houden.

"Het is nog uit te houden, mensen klagen niet. We zijn ons er wel van bewust. Op die platte daken gaat op een gegeven moment de warmte zitten en dat gaat er heel moeilijk weer uit", zegt Erwin Pietersen, locatiemanager van het azc.

Toch pakken ze het groots aan: "In deze vakantieperiode hebben we niet elke dag zulke activiteiten uiteraard, maar we vinden het wel gerechtvaardigd met dit hele warme weer met de warme units waar ze in wonen om even wat verkoeling te bieden."