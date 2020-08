Brandsma ljept weer naar eerste plaats, Ysbrand Galama niet eens in finale

Bij de senioren was er maar een persoon die in de voorwedstrijden over de 20 meter sprong: Nard Brandsma van Workum met 20.12 meter. Afgelopen zaterdag kwam Brandsma ook al ineens op de eerste plaats terecht. Toen sprong hij 21.07 meter, waarmee hij een grote concurrent voor Ysbrand Galama werd. Galama kwam nu echter niet verder dan een magere 14.64 meter. Thewis Hobma uit Harlingen kwam met 19.32 meter nog het dichtst in de buurt van Brandsma. Bart Helmholt uit Noardburgum werd met 19.16 derde.

Bij de vrouwen werd - niet verrassend - Marrit van der Wal eerste met 16.28 meter, in haar eigen woonplaats. Sigrid Bokma uit Hindeloopen (14.10 meter) en Tessa Kramer uit It Heidenskip (14.08 meter) kwamen daar niet overheen.

In de overgangsklasse lukte het Oane Galama uit Hilaard om de eerste plaats met 18.84 meter te behalen. Daan de Vries uit Hurdegaryp (17.32 meter) en Jarno Hoekstra uit IJlst (17.19 meter) werden twee en drie. Een hele andere uitslag dan bij de wedstrijd in Winsum afgelopen zaterdag. Toen maakte Feike Stellingwerf een topsprong met 19.55 meter, verder dan zijn persoonlijk record. Zo ver kwam hij deze keer niet: Stellingwerf bleef op 16.50 hangen.

Geen enkele jongen over de 16 meter

Bij de jongens ging de eerste plaats naar Wytse Steensma uit Joure met 15.97 meter. Tweede werd Arend Veenstra uit Surhuizum (15.70 meter) en derde Aise Jan Jongsma uit Joure (14.45 meter). Steensma bewees zich in Winsum al toen hij 18.42 sprong, evengoed een persoonlijk- als een schansrecord. In It Heidenskip lukte het echter geen een jongen om over de 16 meter te springen. Ook Wisse Broekstra uit Tzummarum presteerde dat als een van de favorieten niet: hij sprong zelfs alle drie de keren in het water.

Pytrix Westra uit Burgum pakte de eerste plaats bij de topklasse van de meisjes met 13.98 meter. Dat was in Winsum niet het geval, toen kwam ze niet bij de beste drie. Maar nu wel weer. Als tweede en derde volgden Inger Haanstra uit It Heidenskip (13.43 meter) en Hanneke Westert uit Sneek (12.91 meter), die in Winsum eerste en tweede waren. Net als afgelopen week pakte Rutger Haanstra uit It Heidenskip de eerste plaats bij de junioren met 17.90 meter, gevolgd door Wietse Nauta uit IJlst (16.31 meter) en Riemer Durk Krol uit Heeg (15.95 meter).