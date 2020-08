Nyck de Vries eindigt als veertiende in voorlaatste Formule E-race

Nyck de Vries is woensdag veertiende geworden in de E-prix van Berlijn, de voorlaatste race van het seizoen. De Sneker had een teleurstellende kwalificatie en moest daardoor als negentiende starten. In de race kon hij uiteindelijk maar vijf plaatsen goedmaken. Afgelopen zondag eindigde De Vries nog als vierde in Berlijn.