Tip van Piet: 'Kun je vannacht niet slapen, kijk naar de meteorietenzwerm'

"Die zijn te zien als er niet al te veel bewolking is", zegt Paulusma. De vallende sterren zijn het best te zien tussen 3.00 en 4,00 uur vannacht. Er kunnen op het hoogtepunt wel vijftig sterren per uur vallen. Dat is dus bijna één per minuut.

Voor de mensen die slapeloze nachten hebben door de hitte had de weerman ook nog wat slecht nieuws. Het blijft in elk geval tot en met zondag nog tropisch waar in Fryslân.