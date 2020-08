Burgemeester Kramer: 'Friese burgemeesters praten donderdag over mogelijke extra maatregels'

Meerdere voetbalverenigingen in de gemeente hebben het complex gesloten vanwege coronabesmettingen. Burgemeester Kramer is dat bij dat besluit niet betrokken geweest. "Op advies van de GGD hebben we besloten dat de bestaande maatregels nog genoeg zijn. Wij hebben daarover vandaag een brief gestuurd naar de sportverenigingen. Het staat sportverenigingen vrij om hun maatregels daarop te nemen. Maar ik ben er blij mee dat deze sportverenigingen dit besluit hebben genomen", zegt Kramer.

Overleg

De Friese burgemeesters komen donderdag bij elkaar om te praten over mogelijke extra maatregels. "Daar hopen wij meer duidelijkheid te krijgen over hoe we de komende dagen en weken verder moeten. Veel mensen zitten in onzekerheid, wat moeten we. De scholen gaan weer open, de sportverenigingen beginnen weer", zegt Kramer.

"Als iedereen zich aan de maatregels houdt, dan moet het goed gaan. Maar de vraag is of dat voldoende is en moeten we niet meer doen? Daar praten we morgen verder over. Wat onze prioriteit is om te zorgen dat er niet meer besmettingen komen, vooral om de kwetsbaren te beschermen", aldus Kramer.