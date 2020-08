Jeugd Terschelling geschrokken: "Ik denk dat iedereen hier corona gaat krijgen"

Een meisje uit Purmerend maakt zich wat minder druk. "Als we gewoon onze verantwoordelijkheid nemen en afstand houden dan moet het goed komen", zegt zijn. "Iemand heeft wel gezegd dat als ze negatief getest is dat ze naar huis gaat, omdat ze dan niet het risico wil nemen om nog ziek te worden", zegt een ander.

Anderen hebben geen zin om eerder naar huis te gaan. "Maar ik ga me wel laten testen, voordat we het eiland afgaan. Je wil je familie niet besmetten, je opa en oma", zegt een meisje uit Hilversum.

Anderhalve meter

De anderhalve meter is voor kinderen onder de achttien niet verplicht, maar zou volgens de jongeren ook niet haalbaar zijn. "We zitten toch al drie dagen met elkaar. Als we nu anderhalve meter afstand gaan houden, dat kan wel helpen. Maar we moeten toch nog met elk elkaar in de taxi en slapen, dus dat gaat moeilijk", zegt een van de jongeren.