Recreatieschip Marrekrite kan drukte maar amper aan

We varen in het gebied van de Snitser Mar op het enige schip waarmee het recreatieschip het afval ophaalt. Wat opvalt, is dat er bij veel containers afval is naast geplaatst. Bij de Marrekrite zien ze liever dat mensen even doorlopen naar de volgende, want voordat je het weet hebben zeemeeuwen of ratten de plastic zakken open en wordt het een bende.

Schipper Theo Tiekstra heeft het nog nooit zo druk meegemaakt, maar vermaakt zich nog prima: "Het is hartstikke leuk, maar het moet niet drukker worden!" Even later haalt hij een benzinetank met nog een restant brandstof erin uit de afvalpers op het voorschip. "Dat was bijna verkeerd gegaan", zegt hij en legt het aan dek.

"Dan begint het te stinken"

Tiekstra: "We hebben op een dag zes ton rotzooi opgehaald en op een maandag is dat veel hoor. Dat is normaal maar twee ton." In een heel jaar wordt zo'n 175 ton afval opgehaald en nu denkt hij op 300.000 kilo uit te komen. "Er zijn meer mensen, er is meer afval en de mensen houden de zak niet meer aan boord met deze warmte. Dan begint het te stinken."

Dus wordt er volop gebruik gemaakt van de afvalinzameling van de Marrekrite.