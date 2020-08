Simulator laat zien hoe gevaarlijk afleiding in het verkeer is

We weten het allemaal en toch doen we het. En niet alleen de telefoon zorgt voor afleiding. In een speciale simulator kun je nu met een VR-beleving de afleidingen in de auto ervaren.

Autocoureur Tim Coronel neemt als eerst plaats in de simulator. Het apparaat staat op de Kartbaan van de gebroeders Tim en Tom Coronel in Huizen. In samenwerking met het Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân (ROF) en het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland is de virtual reality gerealiseerd om mensen te laten zien hoe gevaarlijk afleiding in het verkeer is.

Afleiding in het verkeer

Afleiding is een belangrijke oorzaak van verkeersongelukken. Onderweg bellen verdubbelt het risico op een ongeluk. Onderweg een tekst lezen of typen maakt die kans zes keer zo groot. Verkeersdeelnemers zijn zich vaak onvoldoende bewust van de risico's die afleiding in het verkeer met zich meebrengt.

Om dit probleem aan te pakken werken ROF en ROV Zuid-Holland samen met Stichting Responsible Young Drivers. Deze stichting komt uit Drachten en houdt campagnes om jongeren bewust te maken van gevaren in het verkeer. Uitkomst van de samenwerking is de VR simulator 3D-Afleiding Car: een nieuw en werkbaar instrument in het streven naar meer verkeersveilig gedrag.