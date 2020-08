Leeuwarder (19) op gestolen snorfiets zorgt voor consternatie in centrum

Bij de Dokkumer Ie liet hij zijn snorfiets achter en verstopte hij zich in een tuin. De man wilde pas meewerken na dreiging met pepperspray. Het bleek dat de snorfiets gestolen en tevens opgevoerd was. De man is aangehouden en heeft ene proces-verbaal gekregen voor het negeren van een stopteken, gevaarlijk rijgedrag en het gebruiken van een opgevoerde snorfiets.

Naar de diefstal van de snorfiets doet de politie nog onderzoek. De politie vraagt mensen die een filmpje of foto hebben gemaakt van de achtervolging, om contact op te nemen met de politie.