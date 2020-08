Operaasje Fryske Flagge: Mariët Wezeman krijgt elke maand oranjekoek in Sydney

Mariët Wezeman woont in Sydney. Ze is geboren in Leeuwarden en opgegroeid in Akkrum. "Mijn Engels was niet zo goed, daar wilde ik verandering in brengen en zo werd het Australië. Ik ben hier 6 jaar geleden op een working holiday-visum gekomen, zou naar huis na een jaar, maar zit hier nog met veel plezier en heb nu een fulltime baan in Sydney in een hotel. Het is een prachtige stad met stranden en het is vaak mooi weer, het is heerlijk hier."

Ze mist Fryslân wel. "Mijn familie en vrienden en ik mis de taal, via social media hou ik contact. En elke maand krijg ik een oranjekoek opgestuurd, mijn ouders hebben een banketbakkerij. Zonder slagroom natuurlijk, maar dat ik doe er hier wel op."

Wat heb je met de Friese vlag?

"De Friese vlag doet me denken aan thuis , aan mijn familie en het prachtige Friese land."