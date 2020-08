Tweede Kamerlid Harry van der Molen achter strengere corona-aanpak van minister

"Partijen stellen vragen aan het kabinet, ze maken zich zorgen of het wel de goede kant opgaat", zegt Van der Molen.

Hij is geschrokken van de uitbraak op Terschelling en Dokkum. "Ik ben zelf op vakantie geweest op Terschelling, dan komt het wel dichtbij. Het schudt ons wakker."

Verplichte quarantaine

"Nu kan een burgemeester de verplichting tot quarantaine opleggen, maar minister De Jonge wil dat reizigers uit andere landen die naar Nederland komen kunnen worden verplicht om in quarantaine te gaan. Dat kan nu niet. Ik denk dat het haalbaar is dat er juridische gevolgen aan zitten. Als je nu het geval Dokkum neemt, die persoon weet dat hij corona heeft en dan toch andere mensen opzoekt en anderen besmet, dat leidt ertoe dat in Leeuwarden een kok in een restaurant besmet raakt en er meer besmettingen zijn. Dus quarantaine is belangrijk. Als je het gevoel hebt dat je het virus onder de leden hebt, of kom je uit een land met code oranje, dan moet je thuis blijven. Dat de minister strenger wil optreden, vind ik een goede zaak."

Juridisch vervolgen?

Moet de persoon uit Dokkum dan juridisch worden vervolgd? "Dat is aan het Openbaar Ministerie. Ik vind het onverantwoord gedrag. Als je weet dat je het hebt, dan moet je zo verstandig zijn om thuis te blijven. Dat zegt De Jonge ook, reizigers moeten in quarantaine. Dat is de enige manier om het virus er samen onder te houden."

Voor de buitenwereld lijkt het alsof het kabinet nu pas in actie komt, maar dat ziet Van der Molen niet zo. "De hele zomer waren de regels duidelijk waar we ons aan moeten houden, maar te veel mensen denken dat het virus uit de wereld is, dus het moet weer strenger om te voorkomen dat er een tweede golf komt. Streng beleid is kennelijk nodig. Sommige mensen kunnen zich niet aan de regels houden en weten dat ze besmet zijn en nemen toch de vrijheid om mensen op te zoeken en daarmee besmetten ze 18 mensen, dan is het dus nodig om mensen strenger aan te pakken."