200 Friezen in quarantaine op advies van GGD

Behalve de 200 mensen die het advies kregen zijn er ook mensen die zelf kunnen besluiten in quarantaine te gaan. Zij kunnen bijvoorbeeld niet binnen de criteria van de GGD vallen, maar toch zelfstandig besluiten het zekere voor het onzekere te nemen. Hierdoor kan het getal nog hoger uitvallen. Tegelijk is het bij de GGD niet bekend of de mensen het advies ook daadwerkelijk opvolgen.

Vriendengroep

Met de recente uitbraak en het grote aantal besmettingen in de besmettingscluster in Dokkum in het achterhoofd, lijkt 200 quarantaine-adviezen in Fryslân misschien weinig. Volgens Marcel de Jong van GGD Fryslân komt dat omdat er veel dubbelingen in de contacten zitten. De uitbraak in Dokkum speelt in een vriendengroep en daardoor hebben veel van de besmette personen dezelfde contacten die naar voren komen in het onderzoek.

Risicogebieden

Behalve mensen die in quarantaine gaan nadat ze uit een bron- en contactonderzoek naar voren kwamen, kunnen er mensen zijn die terug zijn gekomen van een vakantie in een risicogebied. Zij hoeven zich nergens te melden, dus hoeveel Friezen in een risicogebied zijn geweest en hoeveel van hen daadwerkelijk in quarantaine zijn gegaan is onbekend.