Camping Appelhof gaat dicht; GGD test op Terschelling

Twee jongeren uit Noord-Holland testten bij thuiskomst na een verblijf op de Appelhof positief op het coronavirus. Het is volgens de GGD mogelijk dat ze op de camping besmet zijn geraakt, of andere mensen hebben besmet in de eerste week van augustus. Dit betekent dat andere bezoekers mogelijk ook het virus hebben opgelopen.

Van Dieren stelde de gemeente onmiddellijk op de hoogte toen hij hoorde dat de jongens positief testten. Daarna is hij echter niet genoeg op de hoogte gehouden, zegt hij: "Dat stoort me. Ook dat wij zo duidelijk worden genoemd. Ik vraag me af of dat bij andere campings ook gebeurd zou zijn."

Contactonderzoek

Van Dieren zal de campinggasten die er nu zijn en die er tegelijk met het besmette tweetal waren, informeren. De GGD doet ook bronnen- en contactonderzoek. Die roept jongeren die vorige week op de camping waren op zich bij klachten te laten testen. Daarvoor kan sinds woensdag online een afspraak worden gemaakt.

"Dit wil je niet, het is heel erg vervelend voor getroffenen en de ondernemer. Maar het was niet de vraag of maar wanneer het virus op Terschelling zou opduiken. De eilanden zijn overvol met toeristen, dus het verbaast me niet", zeg waarnemend burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld.

'Wake-up-call'

Naast de bekende regels doet ze nog een beroep op de gasten: "Als je op drukke plekken bent, draag dan een mondkapje. Ik verwacht dat het een wake-up-call is voor ondernemers en gasten om zich aan de maatregels te houden. Ik zie dat ook bij gasten als ze van de boot komen, dat ze denken we zijn op een eiland, maar wij maken ook deel uit van Nederland."

Ze doet een beroep op de verantwoordelijkheid van de eilanders, ondernemers en gasten. "Samen doen we ons uiterste best om het virus in te dammen." Ze vindt het verstandig dat de camping eerder afbouwt.