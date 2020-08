VV Ropta Boys schrapt trainingen en wedstrijden vanwege corona

Een persoon bij de voetbalclub was in aanraking geweest met iemand die positief was getest op het coronavirus. De bij de club betrokken persoon is inmiddels ook positief getest op het virus. "'Onze' persoon kon door omstandigheden maandag een spoedtest uit laten voeren, waar jammer genoeg een positieve uitslag op volgde", schrijft de club op hun website.

Het bestuur van Ropta Boys heeft contact opgenomen met de GGD om te kijken hoe ze ermee om moeten gaan. De aanwezigheidslijst die afgelopen zaterdag bij de ingang van de club lag, wordt daarin meegenomen. Mensen die de lijst zaterdag niet hebben ingevuld, wordt gevraagd zich te melden bij het bestuur.

De club vraagt mensen die zaterdag bij het Teatsen waren of die coronaklachten hebben zich te laten testen.