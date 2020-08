GGD opent tijdelijke testlocatie op Terschelling na coronabesmetting bij campinggasten

De twee jongeren uit Noord-Holland testten bij thuiskomst positief op het coronavirus. Het is volgens de GGD mogelijk dat ze op de camping besmet zijn geraakt, of andere mensen hebben besmet in de eerste week van augustus. Dit betekent ook dat andere bezoekers het virus mogelijk ook hebben opgelopen.

GGD Fryslân roept jongeren die afgelopen week op de camping waren op zich bij klachten te laten testen. Uit bronnen- en contactonderzoek krijgt de GGD niet de indruk dat jongeren op het eiland contact hebben gehad met oudere of kwetsbare mensen, of mensen buiten de Appelhof.

Testlocatie

Wie wel klachten heeft, kan vanaf donderdag naar de test locatie. Waar die locatie precies wordt ingericht, is nog niet bekend.