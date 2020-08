GGD opent testlocatie op Terschelling na coronabesmetting bij campinggasten

De twee jongeren uit Noord-Holland testten bij thuiskomst positief op het coronavirus. Het is volgens de GGD mogelijk dat ze op de camping besmet zijn geraakt, of andere mensen hebben besmet in de eerste week van augustus. Dit betekent ook dat andere bezoekers het virus mogelijk ook hebben opgelopen. "Het is niet duidelijk of ze het virus hier hebben opgelopen, maar ze hebben hier besmet rondgelopen", zegt waarnemend burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld.

Ze zegt geschrokken te zijn van het nieuws: "Maar we wisten natuurlijk dat het hier zou kunnen voorkomen." Volgens haar heeft de Appehof er alles aan gedaan om de camping zo in te richten dat de anderhalve meter kon worden gehandhaafd. "Maar de jeugd, ook in het hele land, laat zich steeds minder sturen. Dat is ook de reden dat het op deze camping misgaat."

Bronnen- en contactonderzoek

GGD Fryslân roept jongeren die afgelopen week op de camping waren op zich bij klachten te laten testen. Uit bronnen- en contactonderzoek krijgt de GGD niet de indruk dat jongeren op het eiland contact hebben gehad met oudere of kwetsbare mensen, of mensen buiten de Appelhof.