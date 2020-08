Boksgala 'Knokken met je hart' krijgt tweede editie

Charlotte Landman is een van de deelnemers aan de editie van dit jaar. Hartziekten zitten bij haar in de familie: haar vader is er drie jaar geleden aan overleden en bij haar zus werd recent ook een hartziekte vastgesteld. "We hebben toen zelf gemerkt dat er niet genoeg geld is voor onderzoek." Landman bokst zelf al een tijdje en vond het daarom extra bijzonder om mee te doen. "Nu kan ik mijn hobby combineren met het ophalen van geld voor onderzoek."

Succes

De organisatie had vorig jaar rond deze tijd nog maar drie aanmeldingen, maar dit jaar zijn dat er al 14. Lodewijk heeft daar wel een verklaring voor: "Als je het filmpje kijkt van vorig jaar: er zat 500 man in de zaal, terwijl mensen dachten dat het in een achterzaaltje zou zijn met een paar statafels en wat nootjes. Het was een megagala en een megasucces!"

De eerste officiële trainingen voor het gala gaan in september van start. Het gala is dan op donderdag 10 december.