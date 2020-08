Veemarkt Leeuwarden verschoven naar de avond vanwege hitte

Door het warme weer is het niet te doen om de dieren overdag aan te voeren, maar de zaken moeten wel doorgaan. Daarom heeft de veemarkt Leeuwarden besloten om deze week 's avonds van start te gaan, om 22.00 uur. De keurmeester komt in de loop van de nacht en het vee kan dan 's ochtends vroeg worden vervoerd naar de nieuwe eigenaar.

"Dat besluit wordt kort van tevoren genomen, omdat we niet weten hoe de temperaturen zich ontwikkelen", legt Andries Kingma, voorzitter van de Leeuwarder veemarkt uit. Volgens hem was het geen probleem om de boel om te gooien en was het snel geregeld. "We hebben een hele korte communicatie tussen de gebruikers en aanvoerders."

Veel vraag

Kingma verwacht niet dat de handel er minder om zal zijn: "Het toerisme loopt nu volop en dan is er ook veel vraag naar vlees. Er is nu volop handel en ook volop aanvoer."

Waarschijnlijk wordt de veemarkt komende week weer overdag georganiseerd. Kingma: "Daar gaan we wel van uit, maar als het weer maandag anders blijkt te zijn, passen we het weer aan. Handelaren, boeren en veerijders zijn zeer flexibel en passen zich snel aan."