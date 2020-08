Haan en vergulde bol terug op kerk Akkrum, voortaan met corona-inscriptie

De haan en de pijnappel op de toren zijn door restaurateur Klaes Posthuma uit Akkrum opnieuw verguld. Toen hij daarmee bezig ging, ontdekte hij de teksten in de bol bij het openklappen. "Tot onze verrassing zagen we er ineens interessante teksten in. En met name nu in 2020 was het niet verkeerd om er opnieuw een verhaal in te zetten. We moesten wel wat aandacht schenken aan de coronatijd," zegt secretaris Kees de Boer van Monumentenstichting Boarnsterhim.

Twee versjes komen uit 1882, maar waarschijnlijk is er ook rond oorlogstijd iets in gekerfd. De Boer: "Wij waren ook verbaasd dat dit er in stond. Hoogstwaarschijnlijk is dat rond de Tweede Wereldoorlog gedaan. Maar wij weten niet van een restauratie in die tijd. Dus het is een raadsel wie er in die tijd naar boven is geklommen en 'rotmoffen' in de bol heeft geschreven."