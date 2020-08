Twee jaar cel geëist tegen inwoner van Harkema na coniferenbrand in Drachten

De officier van justitie heeft dinsdag een celstraf van twee jaar geëist tegen een 21-jarige man uit Harkema die in de nacht van 8 februari aan de Noorderhof in Drachten een coniferenhaag in brand stak. "Dit is een mooie heg, die is goed brandbaar", zou de man volgens een van zijn vrienden gezegd hebben, voor hij de haag in brand stak.