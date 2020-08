'Red Alert' van de evenementensector: gebouwen in rood uitgelicht

In Harlingen is het stadhuis rood, evenals het gemeentehuis in Drachten. Het gaat om een publieksvriendelijke actie, om de politiek duidelijk te maken dat evenementenbedrijven het niet lang meer volhouden. Het gaat om een internationale actie, die in Engeland is opgezet. In Nederland werd het opgepakt door VTTE (Vereniging van Technisch Toeleveranciers Evenementen). Zonder steun van de overheid redt de sector het niet, wordt er gezegd. Gemiddeld is het omzetverlies zo'n 85 procent en veel mensen verliezen hun baan.