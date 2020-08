Kabelnoord schakelt tweede bedrijf in om glasvezel aan te leggen in buitengebieden

Een andere aannemer is volop bezig in de gebieden Opsterland, Oost- en Weststellingwerf, Smallingerland en Noardeast-Fryslân. In 2017 kreeg Kabelnoord de opdracht voor de aanleg van glasvezel in het buitengebied in de provincie Fryslân.

In totaal zestig procent van alle betrokkenen zijn aangemeld voor een abonnement bij een provider en daarmee een gladvezel-aansluiting bij Kabelnoord. Met de provincie Fryslân is afgesproken dat negentig procent van de deelnemers in 2021 is aangesloten.