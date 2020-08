Meer dan de helft minder bezoekers voor Friese openluchtzwembaden

De reden voor het lagere bezoekersaantal is het coronavirus. Ieder zwembad is hierdoor later open gegaan en heeft een maximum aantal bezoekers, zodat de 1,5 meter-regel kan worden gewaarborgd.

Maximum vaak niet eens gehaald

Opvallend is dat zo'n maximum maar bij drie van de tien zwembaden op bepaalde momenten wordt behaald. In Witmarsum en Noordwolde is de kaartverkoop online. Amber Zwaagemans van zwembad Mounewetter in Witmarsum: "Om 19.00 begint onze online kaartverkoop voor de volgende dag. Met mooie dagen hebben we meegemaakt dat het binnen een uur is uitverkocht."

In Gytsjerk is de verkoop juist aan de deur en kunnen mensen wachten tot er weer iemand naar buiten komt voordat ze er in mogen.

Minder baanzwemmers en abonnementen

Dat er minder bezoekers zijn, ligt dus niet altijd aan het feit dat er geen ruimte is, want bij 7 van de 10 zwembaden is altijd wel plaats. Wat bij diverse zwembaden wel wordt gezien is dat er minder abonnementen worden verkocht en dat met name de vaste groep baanzwemmers, die normaal een abonnement heeft, niet of minder komt. Het zijn vaak oudere mensen en die nemen in coronatijden liever geen risico.