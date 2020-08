Aan de Franekerstraat in Bolsward raakte dinsdagavond een auto met bestuurder op z'n kant. Dat de auto op de zijkant terechtkwam, had te maken met een ongeluk. De bestuurder was met een bestelbus in botsing gekomen. Er hoefde niemand naar het ziekenhuis. De weg is na het ongeluk een poosje afgezet.