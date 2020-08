Vee koel houden in de hitte: van koeiendouche tot plasdras

Zogenoemde 'hoogproductieve koeien' op de meest grote, intensieve bedrijven hebben de meeste zorg nodig, zegt dierenarts Henk Ebbinge uit Wommels. Koeien op die bedrijven gebruiken veel energie om de hoge melkproductie op gang te houden.

Koeiendouche in Gytsjerk

Peter Lekkerkerker uit Gytsjerk heeft zo'n bedrijf. Hij heeft ruim 250 koeien en die beesten gaan niet naar buiten. Om de stal koel te houden is het dak geïsoleerd en staan er sprinklers op het dak om dat af te koelen. In de stal hangen grote ventilatoren. Verder is er een douchesysteem om de koeien droog te houden. Het voedsel is aangepast om maagproblemen tegen te gaan. Als de maag verzuurt, kan er diarree volgen en gezondheidsproblemen tot de dood aan toe. "Maar als je er goed om denkt, dan gebeurt dat niet," zegt Lekkerkerker.

Schaduw en plasdras

Biologisch boer Wytze Brandsma heeft zijn koeien eigenlijk altijd buiten. Water is daar genoeg. Niet alleen uit de sloot, maar ook op zijn plasdras-land waar hij water op pompt. In de wat verouderde ligboxstal is het voor de koeien te warm. "Het vraag wat meer aandacht, maar dan maak ik mij geen zorgen," vertelt Brandsma, die ook schapen en een varken houdt. Die schapen kunnen de schaduw opzoeken en het varken ligt graag in de modder die ontstaat omdat Brandsma water in de omheining spuit.

Ebbinge benadrukt dat er genoeg aandacht voor de beesten moet zijn. Want dat is met de warmte wel nodig. In zijn praktijk vallen de problemen tot nu toe mee, zegt hij. "Ik zie dat de meeste boeren het aardig voor elkaar hebben."