Werkstraf voor man die inbrak bij buren met schade voor 50.000 euro

Een oud-inwoner van Donkerbroek heeft een werkstraf van 150 uur gekregen voor zijn betrokkenheid bij een inbraak op 28 januari bij zijn eerdere buren. De mensen waren met vakantie, toen ze via hun telefoon een melding kregen van een bewakingscamera dat er iemand in hun huis was. Ze belden de politie, maar die kwam net te laat. De inbrekers waren weggekomen met twee kluizen met sieraden en andere waardevolle spullen. De schade was in totaal 50.000 euro.