40 nieuwe gevallen van coronavirus in Fryslân vastgesteld in een week

"We zaten sinds 1 juni altijd onder de 10", zegt Marcel de Jong van de Veiligheidsregio Fryslân. "Als je dat vergelijkt, is dat heel erg opgelopen. Het hoge aantal was eerst te verklaren door het cluster in Dokkum, maar we zien nu ook dat er op andere locaties gevallen zijn. Voordat je het weet, heb je iedere week zo'n verdubbeling."

Niet wachten

Waar de GGD zich zorgen over maakt, is dat mensen met klachten gemiddeld bijna vier dagen wachten voordat ze zich laten testen. "In die vier dagen kun je voor heel wat ellende zorgen. Dat kan heel erg zijn, kijk maar naar Proefverlof. Daar wil je niet verantwoordelijk voor zijn. En dat zijn nog vooral jonge mensen, maar je kunt ook oudere en kwetsbare mensen besmetten."