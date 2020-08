Leeuwarder serious gaming-bedrijf profiteert van coronacrisis

"Op educatie-gebied is het natuurlijk heel handig om dingen op afstand te doen", legt Laning uit. "In de eerste paar weken toch een goede 300 scholen bijgetekend, die dat spel zijn gaan gebruiken om kinderen rekenonderwijs te geven." Het Leeuwarder bedrijf wilde echter niet verdienen aan deze noodzaak in de coronacrisis, en heeft het daarom gratis aangeboden. "We hopen dat de scholen wel gebruik blijven maken van onze producten", zegt Laning.

Medische sector

Ook in de medische sector heeft Grendel door de crisis meer klanten. "Wat je ziet is dat veel grote medische bedrijven zich realiseren dat hun educatie voorlopig niet meer fysiek gaat plaatsvinden. Het trainen van vaardigheden op het gebied van chirurgie gebeurt vaak in een skillslab. Maar bij elkaar zitten gaat op dit moment niet werken. Dus ze zijn op zoek naar applicaties waarmee ze het ook thuis kunnen doen", zegt Lanting. Die applicaties maken ze bij Grendel Games.

Volgens Laning is het niet alleen maar positief. "Grote beurzen en congressen gaan voorlopig niet door. Daarvan zijn bedrijven zoals wij ook afhankelijk, om acquisitie te kunnen doen. Het blijft dus nog wel ongewis", aldus Laning.