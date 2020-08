Zwembad De Klomp vraagt publiek om financiële bijdrage

Die beperkingen houden mensen tegen bij hun bezoek aan het zwembad. Volgens Schellens willen sommige mensen daardoor niet naar het zwembad toe. Het zorgt er ook voor dat er dit jaar geen abonnementen verkocht kunnen worden. Het zorgt voor een flinke daling in inkomsten, want De Klomp draaide in de afgelopen jaren voor een groot deel op die abonnementen. Het totaal aantal bezoekers afgelopen jaar was 33.000. De verwachting is dat ze dit jaar tussen de 8.000 en 10.000 bezoekers uitkomen.

Extra kosten

Daarnaast zijn er nog extra kosten. Zo moet er meer personeel ingezet worden om extra schoon te maken en om de registratie van bezoekers in goede banen te leiden. Al met al is het een flinke financiële tegenvaller voor De Klomp. Schellens: "Hoe groot het gat is, is nu nog niet te zeggen, maar dat we interen op de reserves is wel duidelijk. En dat is echt zonde als je een zwembad ook in de toekomst op een goede manier in de lucht wilt houden."

Voor het bestuur van het zwembad was dat de reden om nu het publiek te vragen om een bijdrage. "Het is niet zo dat het zwembad het zonder die financiële steun niet red, maar we zijn wel alle extra's kwijt. En op den duur kan dat wel grote gevolgen hebben", volgens Schellens. "Als je het zwembad niet meer kunt verbeteren, wordt het ook minder aantrekkelijk. Voor zowel het publiek als voor het personeel om er te werken."