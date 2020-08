Groot deel personeel van restaurant Proefverlof zit in quarantaine

16 personeelsleden van het Leeuwarder restaurant Proefverlof zitten twee weken in quarantaine. Ze zijn in contact geweest met de kok, die positief heeft getest op het coronavirus. Hij was vorige week op een terras in Dokkum en is daar besmet geraakt. Bij de verspreiding in Dokkum hebben in totaal minstens achttien mensen het virus opgelopen.