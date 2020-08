Collegepartijen Ooststellingwerf willen doorgaan met 8 van 21 zetels

Niels van den Berg maakte maandag bekend dat hij Ooststellingwerfs Belang verlaat en overstapt naar StellingwerfPLUS. Het is al de vierde zetel die de partij deze bestuursperiode kwijtraakt.

8 van 21 raadsleden

De drie collegepartijen hebben nu nog de steun van 8 van de 21 raadsleden, want ook collegepartij PvdA raakte deze periode al een zetel kwijt. De komende verkiezingen zijn pas op 16 maart 2022. De drie collegepartijen vinden dat ze de rit uit kunnen zitten, zegt Dongstra.

Het is nog de vraag of de raad ook vindt dat het college zo verder kan. Volgende week dinsdag is er een extra raadsvergadering. Dongstra zegt geen idee te hebben wat daaruit komt. Als de drie collegepartijen niet door mogen gaan, dan is een zakencollege volgens Dongstra een alternatief. Dat is ook het geval in Smallingerland.

Geen zetels meer meenemen

Hij wil in ieder geval dat er iets wordt gedaan aan raadsleden die een partij verlaten en de zetel behouden. Dongstra vindt dat mensen die voor een partij op de kieslist staan, een verantwoordelijkheid hebben naar die partij en niet mogen overstappen naar een andere fractie. Maar formeel worden raadsleden als individu gekozen en is een zetel niet van de partij.