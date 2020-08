Justitie eist celstraf tegen verdachten mishandeling Vrouwenparochie

De drie mannen worden ervan verdacht dat ze de twee jongens, een tweeling, zwaar mishandeld hebben in een feesttent op het festival Frou Rock. De tweeling had geen idee waarom ze klappen kregen. Justitie verwijt de drie verdachten zware mishandeling en zware mishandeling in vereniging.

De slachtoffers hebben nog altijd last van wat er toen gebeurd is. "Het zijn beelden die me plagen in m'n slaap", zegt een van de twee. "Mijn vertrouwen in andere mensen is ernstig geschaad. Ik heb nog nooit iemand een klap gegeven."

"Er kwam geen einde aan", vertelt zijn tweelingbroer. "Hoe kun je een mens zo iets aandoen? Nu nog zijn er dagen dat ik hoofdpijn heb. We zullen uur ons hele leven lang mee moeten leven."