Lezingen getuigen en verdachten mishandeling Vrouwenparochie ver uiteen

De verdachten hebben het echter niet over een mishandeling, maar over een vechtpartij, waarbij er dus twee partijen waren. "En als je meedoet aan een vechtpartij, dan wil je die winnen", zegt een van de verdachten. Een van hen zegt dat hij meer klappen heeft uitgedeeld dan ontvangen en een ander erkent dat hij hard heeft geslagen. Twee van de drie verdachten hebben een strafblad. Sinds de mishandeling in 2018 gaan ze niet meer naar tentfeesten. Ze hebben spijt van wat er is gebeurd, maar dat heeft ook te maken met de negatieve gevolgen van de zaak voor de mannen zelf.

Getuigen bang voor leven slachtoffer

Er zijn dinsdag ook veel getuigenverklaringen afgelegd in de rechtbank. Een van die getuigen zei dat het niet zomaar een vechtpartij was. Een van de slachtoffers is met z'n hoofd op een bar geslagen. Sommige getuigen waren bang dat een van de slachtoffers het niet zou overleven.