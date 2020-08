Cambuur haalt spits Maarten Pouwels transfervrij van Go Ahead Eagles

Pouwels is een centrumspits van twee meter lang en speelde de afgelopen twee jaar voor Go Ahead Eagles. In 37 wedstrijden scoorde hij zeven twee keer. Voordat hij naar de Eagles ging, speelde Pouwels bij SV Dalfsen uit zijn geboorteplaats.

"Een jongen met potentie", is de omschrijving van Pouwels door technisch manager Foeke Booy. "Maarten is een ander type spits dan we nu in de selectie hebben en dat geeft onze staf weer meer mogelijkheden. Met zijn drive en karakter past hij bovendien goed bij de club en onze manier van spelen."

Trainer Henk de Jong kan naast Pouwels ook beschikken over topscorer Robert Mühren en Delano Ladan voor de spitspositie.