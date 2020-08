Bewoners gewond na overval in Beetsterzwaag, twee verdachten opgepakt

De twee daders, een man van 50 uit Drachten en een 35-jarige vrouw uit Beetsterzwaag, vroegen de bewoners een bedrag over te maken naar een andere rekening. Daarbij gebruikten ze geweld.

Verdachten bekend

De politie was snel ter plaatse. Omdat de bewoners de verdachten kenden, lukte het de politie om ze snel op te pakken. Dat gebeurde in Drachten. Het geld is direct teruggestuurd. De politie doet nog verder onderzoek naar de toedracht van de overval.