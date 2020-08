Lemster restaurant wil terras, maar gemeente De Fryske Marren weigert

"Bij de herinrichting van dit gebied werd destijds aangegeven dat hier een terras zou kunnen komen. Wij zijn er vanuit gegaan dat we de toestemming dus wel zou kunnen krijgen", volgens Spijker.

Officieel moeten ze de brief met de motivatie van de gemeente De Fryske Marren nog krijgen, maar het collegebesluit is al wel bekendgemaakt. PvdA-fractievoorzitter Wietze de Haan heeft het college inmiddels schriftelijke vragen gesteld over het weigeren van een omgevingsvergunning voor het terras.

Locatie te druk

Wethouder Jos Boerland laat weten dat de vergunning is geweigerd vanwege de veiligheid. "Zowel voor de gasten als het bedienend personeel is de veiligheid met een terras op die plek niet te garanderen. Het is daar zo druk, dat geeft echt problemen. Als je daar wat zou willen, moet je het in bredere zin bekijken. Bijvoorbeeld of het auto-luw te maken is en of je dat zou willen. Dat kan natuurlijk alleen als je daar veel meer partijen bij betrekt, zoals de andere ondernemers aan dat terrein. Dat is op korte termijn niet aan de orde."