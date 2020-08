Bewoners smelten bijna uit nieuwe appartementen in Harlingen: "Niet veilig en niet gezond"

De Bouwvereniging laat weten dat ze ondertussen zelf met een onderzoek zijn gestart. In één van de appartementen wordt veertien dagen lang de temperatuur bijgehouden. Niet alleen om de maxima te meten, maar ook om te zie nof de warmte er 's nachts wel genoeg uit gaat. "Wij nemen onze verantwoordelijkheid", zegt manager Jitze Bonnema van De Bouwvereniging. "Wij staan voor prettig, veilig en gezond wonen. 32 graden in huis is niet prettig, niet veilig en niet gezond."

Op basis van de uitkomsten van het onderzoek zal bekeken worden wat er moet gebeuren. "Dat zouden adviezen voor bewoners kunnen zijn, maar mogelijk ook bouwkundige aanpassingen", aldus Bonnema.