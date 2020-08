Basketbalclub Aris Leeuwarden haalt nieuwe speler uit Canadese competitie

De guard van 2.03 meter genoot zijn basketbalopleiding bij Ryerson University en speelde daarna ook nog bij de Patrios Basketball Club in Rwanda.

Coach Ferried Naciri is blij met de nieuwste aanwinst. "Jean-Victor geeft ons met zijn lengte iets extra's vanuit een verdedigend standpunt, maar tegelijkertijd krijgen we met hem ook een speler die kan scoren op meerdere manieren, wat precies past in het profiel dat we zochten", aldus de Belgische coach.

Mukama is de derde nieuwe speler voor Aris deze zomer. Eerder maakten de Amerikaan Chad Frazier en de Fransman Thomas Smallwood al de overstap naar Aris. De Leeuwarders hebben nu tien spelers voor het nieuwe seizoen. De club verwacht op korte termijn de selectie volledig te maken.