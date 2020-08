Neergestorte marine-helikopter in twee delen op zeebodem gevonden

Een deel van de NH90 ligt ter hoogte van waar het toestel in zee terecht kwam, op ongeveer twaalf kilometer uit de kust van Aruba. Het andere deel is zo'n 100 kilometer verder gevonden. De locaties van de wrakstukken zijn in kaart gebracht door de Maritime Capacity Alliance.

Het is belangrijk voor het onderzoek naar de oorzaak van de crash om het toestel boven water te krijgen. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid en de Inspectie Veiligheid Defensie zeiden vrijdag al dat de crash waarschijnlijk niet het gevolg is van een technische of mechanische storing.